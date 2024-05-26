حزب الله يستهدف مواقع ومستوطنات الاحتلال بعشرات الصواريخ.. ويعرض مشاهد عن عمليتين

فلسطين اليوم

نفّذت المقاومة الإسلامية في لبنان، الأحد، عدة عمليات ضدّ جنود الاحتلال ومواقعه عند الحدود مع فلسطين المحتلة.

واستهدفت المقاومة مقرّ قيادة كتيبة تابعة لـ"الجيش" الإسرائيلي في ثكنة "ليمان"، براجمة صاروخية، وذلك رداً على الاغتيال الذي نفّذه الاحتلال في بلدة الناقورة الجنوبية، وإصابة مدنيين فيها.

ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة، ‏وآخرها في ساحة بلدة حولا والناس الموجودين فيها،‏ قصف حزب الله مستوطنة "كريات شمونة"، وذلك بصلية من ‏صواريخ "الفلق" و"الكاتيوشا".‏

أما في ردها على الاعتداء الإسرائيلي في بلدة ‏يارون، فقصفت قاعدة "خربة ماعر" ‏ومرابض مدفعيتها وتموضعات جنود في محيطها، بعشرات صواريخ "الكاتيوشا"، ‏محققةً إصاباتٍ مؤكدة.

إلى جانب ذلك، استهدفت، بالأسلحة المناسبة، مبنى يستخدمه جنود إسرائيليون في مستوطنة "سنير"، رداً على الاعتداءات الإسرائيلية وخصوصاً في بلدة عيترون الجنوبية، محققةً إصابةً مباشرة.

كما استهدفت مبنى ثانياً يستخدمه جنود الاحتلال في مستوطنة "أفيفيم"، وأخرى في مستوطنة "مرغليوت"، بالأسلحة المناسبة، محققةً إصاباتٍ مباشرة في العمليتين أيضاً، وذلك في إطار الرد على اعتداء استهدف عيتا الشعب ‌‏واستشهاد مدنيين.