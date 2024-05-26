أمام احتدام معارك قطاع غزة.. "جيش" الاحتلال يقرّ بقتيلٍ ثانٍ في صفوفه اليوم

فلسطين اليوم

أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بمقتل رقيب خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

وتحت بند "سُمح بالنشر"، كشف "جيش" الاحتلال أنّ الجندي القتيل هو الرقيب، سحر سوداي، من كتيبة "روتيم" من لواء "غفعاتي"، مشيراً إلى أنّه قُتل في المعارك المتواصلة شمالي القطاع.

كما أُصيب جندي احتياط من وحدة "إيلات" بجروحٍ خطيرة، في معركة في جنوبي القطاع.

وبذلك، ارتفعت حصيلة قتلى "جيش" الاحتلال، منذ اندلاع طوفان الأقصى، إلى 636، 283 منهم قتلوا منذ بدء العملية البرية في القطاع.

وقبل ساعات، أعلن "جيش" الاحتلال مقتل رقيب من كتيبة "نيتسح يهودا" خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.