إصابتان برصاص الاحتلال شمال الخليل

فلسطين اليوم

أصيب مواطنان فلسطينيان، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، خلال مواجهات اندلعت في مخيم العروب للاجئين شمالي مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وقالت مصادر إعلامية، نقلًا عن سكان محليين، إن "قوات الاحتلال دهمت مخيم العروب للاجئين قبل أن تندلع مواجهات "عنيفة" مع الشبان داخل المخيم، تخللها إطلاق للرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط من قبل جنود الاحتلال".

وذكرت المصادر أن شابيْن أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ونقلا لتلقي العلاج في أحد المراكز الصحية القريبة من العروب.