الاحتلال يخطر بهدم جسر يربط بلدتي الرام وجبع وعشرات المحال التجارية

فلسطين اليوم

أخطرت قوات الاحتلال اليوم الأحد، بهدم محال تجارية على الطريق الرابط بين حاجزي جبع وقلنديا العسكريين شمال القدس المحتلة، وجسر يربط بين بلدتي جبع والرام.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال سلمت إخطارات بالهدم لأصحاب عدد من المحال التجارية والمنشآت الواقعة على الشارع المستهدف.

وأضافوا أن اخطارات الهدم شملت جسر جبع، الذي يقع فوق الشارع المستهدف ويربط بلدتي جبع والرام، بهدف توسيع الشارع الواقع بين الحاجزين المذكورين لتسهيل مرور المستعمرين من القدس المحتلة إلى المستعمرات المقامة في الضفة، بعد أن انتهى الاحتلال من إنشاء نفق للمركبات أسفل حاجز قلنديا العسكري ليصبح طريقا استعماريا رئيسيا يربط القدس بالضفة الغربية يستخدمه المستعمرون فقط، فيما يبقى الحاجز قائما لإعاقة مرور المقدسيين.