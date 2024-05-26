8875 معتقلا في الضفة منذ الـ 7 من أكتوبر الماضي

فلسطين اليوم

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، بأن حالات الاعتقال لدى سلطات الاحتلال، منذ 7 أكتوبر 2023 الماضي، قد ارتفعت إلى 8875 معتقلًا من الضفة الغربية والقدس.

وقالت المؤسسات الحقوقية في بيان صحفي مشترك اليوم الأحد، إن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، ارتفعت إلى أكثر من 8875، وهي تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وقالت المؤسسات الحقوقية إن حملات الاعتقال هذه تشكّل أبرز السّياسات الثّابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، كما أنها من أبرز أدوات سياسة العقاب الجماعيّ.

وأكملت: "يشكّل العقاب الجماعي أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف المواطنين، في ظل العدوان الشامل على شعبنا، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر"