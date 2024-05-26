جيش الاحتلال يقلص من حجم قواته شرق رفح ويسحب لواء "غفعاتي"

فلسطين اليوم

قلص جيش الاحتلال حجم قواته في العملية شرق رفح، حيث انسحب لواء "غفعاتي" في الصباح الباكر ، وذلك بعد نحو أسبوعين من العلميات العسكرية.

وذكر موقع "يديعوت أحرونوت" العبري، أن لواء "غفعاتي" انسحب الليلة من المنطقة التي شهدت علميات عسكرية منذ 3 أسابيع، حيث لا يزال هناك 4 ألوية قتالية من "ناحال"، " لواء 401"، "لواء 12" وكوماندوز، وجميعها تحت "الفرقة 162".

ويأتي ذلك وسط تناقل أنباء عن إعادة فتح معبر رفح وانسحاب الجيش الإسرائيلي منه، وبعد أن قضت محكمة العدل الدولية في لاهاي، يوم الجمعة، بوجوب أن يوقف جيش الاحتلال عملياته العسكرية في رفح فورا، ويفتح معبر رفح، ويسمح بدخول شاحنات المساعدات الإنسانية.