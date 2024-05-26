هيئة الأسرى: قمع جماعي في عتصيون وانعدام النظافة والتغذية

فلسطين اليوم

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، بأن إدارة سجون الاحتلال قمعت معتقلين في سجن "عصيون" بعد احتجاجهم على طعام متسخ قدم لهم.

ونقلت الهيئة عن إحدى محامياتها، أن وحدات القمع انهالت بالضرب المبرح على معتقلين في غرفتين في "عصيون"، بعد رفضهم تناول طعام قدم لهم لسقوطه من الجنود وكان مليئا بالتراب والأوساخ.

وذكرت المحامية أن المعتقلين في سجن "عصيون" البالغ عددهم 115 معتقلا موزعين على 15 غرفة، يتعرضون لقمع جماعي يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع، حيث يتعمد جنود إدارة السجون اقتحام الغرف وسط الصراخ والشتم واجبار المعتقلين على التعري إلا من ملابسهم الداخلية بذريعة التفتيش.

ونقلت محامية الهيئة أن شهادات لعدد من المعتقلين أكدوا فيها أن عددا منهم تعرض للإغماء أكثر من مرة بسبب سوء التغذية ونقص المياه، عدا عن إصابة البعض بأمراض الجهاز الهضمي وضعف المناعة وانخفاض الوزن بشكل حاد، فإدارة السجن تقدم مياه شرب ساخنة ومليئة بالشوائب، ووجبات طعام باردة وقليلة جدا ورائحتها كريهة.

وأشارت الهيئة في السياق ذاته إلى أن محاميها لاحظوا انتشار أمراض جلدية بين أسرى سجن "مجدو" كالجرب (السكابيوس)، نظرا لقلة الاستحمام وغياب مقومات النظافة الشخصية كالصابون والشامبو، وقلة الملابس والمستلزمات الشخصية.