الصحة: 81 شهيدًا و223 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية بغزة

فلسطين اليوم

أفادت وزارة الصحة، اليوم الأحد، بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 81 شهيدًا و223 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة، في تقريرها اليومي، إلى أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأعلنت الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 35984 شهيدًا و80643 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.