الهلال الأحمر المصري: شاحنات مساعدات بدأت دخول غزة عبر معبر كرم أبو سالم

فلسطين اليوم

أكد رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري في محافظة شمال سيناء خالد زايد، أنّ شاحنات مساعدات بدأت دخول قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وقال زايد في حديث مع وكالة "رويترز"، إنّه من المتوقع أن تدخل نحو 200 شاحنة مساعدات، منها 4 شاحنات وقود، إلى غزة اليوم الأحد.

وكانت مصادر أمنية مصرية قد تحدثت في وقت سابق عن إمكانية دخول شحنات الغذاء والوقود الإنسانية إلى جنوبي القطاع عبر معبر كرم أبو سالم.

وأوضحت المصادر أن احتمالية دخول المساعدات جاءت عقب التوصل إلى اتفاق بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبين الرئيس الأميركي جو بايدن، وفقاً لوكالة "رويترز".