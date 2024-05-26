غانتس يقدم طلباً لتشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر وما بعدها

فلسطين اليوم

قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية إن عضو "كابينيت الحرب" الوزير بيني غانتس، قدم مقترحاً إلى حكومة الاحتلال، لتشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن أحداث 7 أكتوبر والحرب على غزة.

وأشارت الصحيفة اليوم الأحد، إلى أن اللجنة من المفترض أنها ستحقق بالأحداث التي سبقت وترافقت مع الهجوم الذي نفذته حركة "حماس" على مستوطنات ومعسكرات غلاف غزة يوم 7 تشرين أول/ أكتوبر.

كما ستحقق اللجنة المكونة من خمسة أعضاء في طريقة اتخاذ القرارات السياسية والعسكرية، وسلوكيات المستوى السياسي والعسكري خلال الحرب.

من ناحيته، أكد الوزير "غانتس" على أن "عملية التحقيق ستساعد في بدء عملية إصلاح وطنية، واستعادة ثقة الجمهور بمؤسسات الدولة، وتعزيز الحصانة الوطنية"، على حد زعمه.

وكانت شعبة استخبارات الاحتلال قد كشفت قبل يومين، عن تقديم وثائق العام الماضي لرئيس الحكومة نتنياهو، تحذر من أثر الاحتجاجات المعتقلة بالتعديلات القضائية على قدرات الردع واحتمالية شن حرب على "إسرائيل".