احتجاجات على حرب غزة تخيّم على صفقة لخصخصة "مطارات ماليزيا"

فلسطين اليوم

بدأت مجموعة من هيئات المجتمع المدني البارزة في ماليزيا احتجاجاً على عرض تقدم به تحالف، يضم شركة قد تستحوذ عليها "بلاك روك"، لخصخصة شركة مطارات ماليزيا القابضة، وسط حملات مقاطعة ضد بعض الشركات الأميركية بسبب حرب غزة.

وأصدرت نحو 22 منظمة بياناً مشتركاً يحث الحكومة على إعادة النظر ومنع مشاركة "بلاك روك" في الصفقة التي تبلغ قيمتها حوالى 2.6 مليار دولار لخصخصة شركة مطارات ماليزيا القابضة، قائلين إن شركة "بلاك روك" لها علاقات مع إسرائيل.

وأعلن تحالف بقيادة صندوق الثروة السيادية الماليزي (خزانة) وصندوق ادخار الموظفين للتقاعد في 15 أيار، عن عرض لشراء الحصص المتبقية من أسهم مطارات ماليزيا القابضة التي لا يملكها بالفعل.

ويضم التحالف أيضاً شركة "جلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز" لإدارة الاستثمار في البنية التحتية وجهاز أبوظبي للاستثمار.

وأعلنت شركة "بلاك روك" في كانون الثاني أنها ستشتري شركة "جلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز" مقابل 12.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتم عملية الاستحواذ في الربع الثالث.

وفي رسالة إلى إدارة صندوق ادخار الموظفين، أول من أمس، حثت منظمات المجتمع المدني، ومنهم المجلس الاستشاري الماليزي للمنظمات الإسلامية ومنظمة تحيا فلسطين-ماليزيا، صندوق التقاعد على وقف العلاقات مع شركة "بلاك روك".

وتعرضت خطة خصخصة الشركة لانتقادات أيضا من بعض النواب في البرلمان من المعارضة والحزب الحاكم بسبب مشاركة "بلاك روك".

وهذا الاتفاق هو أحدث صفقة تواجه احتجاجات في ماليزيا، وهي دولة ذات أغلبية مسلمة في جنوب شرق آسيا وداعمة قوية للفلسطينيين.

واستهدفت حملات للمقاطعة بسبب الحملة العسكرية التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة بعض العلامات التجارية الغربية في ماليزيا وبعض الدول الإسلامية الأخرى، منها "ستاربكس" و"ماكدونالدز".

وذكرت رويترز في نيسان أن شركة "كيو.إس.آر براندز" الماليزية، المشغلة لسلاسل مطاعم الوجبات السريعة "كنتاكي" و"بيتزاهت" في جنوب شرق آسيا، أرجأت إلى أجل غير مسمى خططا للطرح في البورصة المحلية إذ تأثرت أعمالها بحملات المقاطعة.

وفي 17 أيار، نقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس الوزراء أنور إبراهيم قوله إن ما تردد عن أن 25% من شركة مطارات ماليزيا القابضة ستكون مملوكة لشركة "مؤيدة للصهيونية" لا أساس له من الصحة، دون تسمية الشركة.

وفي حالة إتمام الصفقة، ستمتلك "خزانة" وصندوق ادخار الموظفين بشكل مشترك 70% من شركة مطارات ماليزيا، في حين ستمتلك "جلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز" وجهاز أبوظبي للاستثمار نسبة 30% المتبقية.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن سهم مطارات ماليزيا القابضة ارتفع 36% حتى الآن هذا العام، بما يمنح الشركة قيمة سوقية تبلغ 3.55 مليار دولار.

و"بلاك روك" هي أكبر شركة لإدارة الصناديق في العالم. وذكر موقعها الإلكتروني على الإنترنت أن الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في نيويورك، تدير أصولاً بقيمة 9.09 تريليون دولار على مستوى العالم حتى آذار 2023.