عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

فلسطين اليوم

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس، بحماية مُشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي والقوات الخاصة المسلحة التابعة لها.

وقالت مصادر إعلامية مقدسية، إن عددًا من المستوطنين المتطرفين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة "باب المغاربة"، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.

وحوّلت شرطة الاحتلال البلدة القديمة في مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية، ونشرت مئات العناصر في شوارعها، لا سيما عند أبواب المسجد الأقصى، وفرضت قيودًا على دخول المصلين إلى المسجد.