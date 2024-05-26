إصابة "مُقدم" في جيش الاحتلال شمال غزة

فلسطين اليوم

كشفت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الأحد، عن إصابة قائد كتيبة في اللواء "828" بجيش الاحتلال، بجراح متوسطة، خلال العدوان العسكري البري المستمر في جباليا، شمالي قطاع غزة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن المقدم في الجيش إيتمار إيتام، قد أصيب بجروح متوسطة خلال اشتباك في جباليا أمس السبت. مبينة أنه أصيب برصاص قناص خلال المعارك في جباليا.

من جانبها، أفادت القناة الـ "7" العبرية، بأن المصاب هو العميد احتياط في جيش الاحتلال إيتمار إيتام؛ قائد كتيبة في لواء "بيسلاخ"، وأصيب بجراح متوسطة بمعارك جباليا أمس. لافتة النظر إلى أنه نجل الوزير السابق آفي إيتام.