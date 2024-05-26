تظاهرة في شيكاغو تطالب بوقف الإبادة بغزة

فلسطين اليوم

شارك مئات النشطاء وأعضاء المنظمات الحقوقية والقانونية الأميركية، في تظاهرة وسط مدينة شيكاغو بولاية الينوي، للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة.

ورفع المشاركون العلم الفلسطيني، واليافطات المطالبة بوقف الحرب وإنهاء الابادة الجماعية.

وطالب المحتجون، أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، بالضغط لإيقاف المساعدات المالية والعسكرية عن كيان الاحتلال التي تستخدم في قتل وقمع الفلسطينيين.