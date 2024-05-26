قوات الاحتلال تقتحم جنين ونابلس والمقاومة تتصدى بالرصاص والعبوات

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس - كتيبة جنين، اليوم الأحد، تصديها لقوات الاحتلال، المقتحمة للمدينة ومخميها، بالرصاص واستهداف آلياتها بالعبوات الناسفة.

واقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الأحد، مدينة ومخيم جنين، وسط مواجهات، فيما نفذت اقتحاما آخر لمدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية، أن أكثر من 30 آلية عسكرية للاحتلال مصحوبة بجرافات عسكرية اقتحمت مدينة جنين من شارع الناصرة ومن شارع جنين نابلس، واعتلى القناصة أسطح عدد من البنايات السكنية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الغاز باتجاههم.

وشرعت جرافات الاحتلال بأعمال تدمير وتخريب في البنية التحتية في شارع السكة بالمدينة.

وسمع دوي اشتباكات وانفجارات ناجمة عن تصدي المقاومة لقوات الاحتلال المتوغلة.

واضافت أن مقاومين خاضوا اشتباكات مع القوات المقتحمة تخللها تفجير عبوات ناسفة محلية الصنع.

وأشار شهود عيان إلى أن قوات الاحتلال حاصرت جميع المستشفيات في جنين، وتحتل مباني عديدة بالمدينة وتنشر فرق القناصة داخلها.

وذكرت فصائل المقاومة أن عناصرها تصدوا لقوات الاحتلال المقتحمة، بصليات كثيفة من الرصاص ويستهدفون الآليات بالعبوات الناسفة في مختلف محاور الاقتحام بجنين.

وشوهد في مخيم جنين تصاعدا لأعمدة الدخان بعد استهداف قوات الاحتلال بعبوة ناسفة كبيرة.

وهذا العدوان الواسع الثاني لقوات الاحتلال في جنين خلال 5 أيام، إذ اقتحمت تلك القوات المدينة والمخيم قي 21 مايو الجاري ونفذت عدوانا استمر 40 ساعة وأدى إلى 12 شهيدًا منهم 4 أطفال وطبيب ومعلم.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المركبات العسكرية للاحتلال اقتحمت المدينة، ودهم جيش الاحتلال عمارة سكنية في شارع 24 في المدينة.

وأعلنت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلا سكرتير اللجنة المالية في مجلس الطلبة الطالب في كلية الأعمال والاتصال مجاهد خلدون عصيدة، وذلك بعد اقتحام منزل عائلته قبل قليل في قرية تل في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

في السياق، اقتحمت قوات الاحتلال قرية دوما جنوب مدينة نابلس، وسيرت المركبات العسكرية في شوارعها.