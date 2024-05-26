أبو عبيدة: مجاهدونا أوقعوا قوة إسرائيلية في جباليا بين قتيل وجريح وأسير

فلسطين اليوم

كشف الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، عن عملية مركبة نفذها المجاهدون عصر اليوم السبت، شمالي قطاع غزة، استدرجوا خلالها قوة صهيونية إلى أحد الأنفاق في مخيم جباليا، وأوقعوها في كمين داخل هذا النفق وعلى مدخله.

وأوضح أبو عبيدة أنّ المجاهدين "تمكنوا بفضل الله وقوته من الاشتباك مع أفراد هذه القوة من مسافة صفر، ومن ثم هاجم مجاهدونا بالعبوات قوة الإسناد التي هرعت إلى المكان وأصابوها بشكل مباشر".

وأضاف أنّ المجاهدين "انسحبوا بعد تفجير النفق المستخدم في هذه العملية، بعد أن أوقعوا جميع أفراد هذه القوة بين قتيل وجريح وأسير، واستولوا على العتاد العسكري لها".

وأكّد أبو عبيدة أنّ "كل يوم يمضيه العدو في عدوانه على شعبنا وأهلنا سيكون له ثمن باهظ وكبير، وسنستمر في تدفيع العدو لهذا الثمن بإذن الله وعونه"، متوعداً العدوان بمواجهته "في كل شارع وحي ومدينة ومخيم في قطاعنا من بيت حانون إلى رفح".

وبيّن الناطق العسكري أنّ "مجاهدينا كانوا ولا زالوا لقوات العدو بالمرصاد، فنفذوا عشرات العمليات ضد قواته على مدار أكثر من أسبوعين في جباليا ورفح وبيت حانون وفي كل محاور العدوان والتوغل".

كما أعلن أن القسام ستكشف عن تفاصيل جديدة لهذه العمليات "في الوقت المناسب"، وأنّ "مجاهدينا الأبطال الكبار يستمرون في تلقين الاحتلال الدروس في كل محاور القتال، معتمدين على الله ومستمسكين بحبله المتين، ومدافعين عن أرضهم ضد عدو باغٍ همجي لئيم".