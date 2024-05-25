قنص وتفجير دبابات..المقاومة تتربص بالعدو شمالا وجنوبا

فلسطين اليوم

تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في مختلف محاور قطاع غزة، ولاسيما في جباليا، شمالي القطاع، حيث تستهدف جنوده وآلياته.

ودكّت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بوابل من قذائف "الهاون" النظامي، من عيار 60 ملم، تجمّعاً لجنود الاحتلال وآلياته في حي القصاصيب في مدينة جباليا.

وفي "نتساريم"، جنوبي مدينة غزة، قصفت السرايا، بقذائف "الهاون"، تموضعاً لجنود إسرائيليين.

كما استهدفت، بصاروخ موجّه من نوع "107"، تجمّعاً آخر لجنود الاحتلال وآلياته المتوغلين في منطقة تبة زارع، شمالي شرقي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

ونشر الإعلام الحربي لسرايا القدس مشاهد توثّق قنصها جندياً إسرائيلياً في "نتساريم"، جنوبي حي تل الهوا.

وفي العمليات التي نفّذتها كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، فجّر مجاهدوها عبوة "رعدية" في قوة من الجنود الإسرائيليين، قرب عين نفق، شرقي مخيم جباليا، موقعين إياهم بين قتيل ومصاب.

وفجّرت كتائب القسّام منزلاً مفخخاً داخله قوةٌ إسرائيليةٌ خاصة، قرب عمارة حبوب في المخيم، موقعةً أفرادها بين قتيل ومصاب أيضاً.

إلى جانب ذلك، قنص مجاهدو "القسّام" جندياً إسرائيلياً، عبر استخدام بندقية "الغول" القسّامية، في منطقة المشروع، شمالي شرقي مخيم جباليا.

وبعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مجاهدو "القسّام" استهداف دبابتي "ميركافاه 4"، بقذيفتي "الياسين 105"، في عمليتين منفصلتين، الأولى خلف مدارس أبو زتون، والثانية على مفترق البرعي، في مخيم جباليا.