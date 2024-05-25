لبنان: حزب الله يستهدف مبانيَ يستخدمها جنود الاحتلال.. وينشر مشاهد عن عملياته

فلسطين اليوم

نفّذت المقاومة الإسلامية في لبنان، السبت، عدة عمليات ضدّ جنود الاحتلال الإسرائيلي ومواقعه العسكرية عند الحدود مع فلسطين المحتلة.

وفي إطار الرد على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى اللبنانية الجنوبية الصامدة ‏والمنازل المدنية، استهدف حزب الله مبانيَ يستخدمها الجنود الإسرائيليون في مستوطناتٍ إسرائيلية شمالية.

واستهدفت المقاومة مبنيين في "شتولا"، وآخرَين في "المطلة"، وواحداً في "المنارة"، بينما استهدفت مبنى آخر في "المنارة" أيضاً، بالأسلحة الصاروخية.

وأكدت المقاومة، في سلسلة من البيانات المقتضبة، تحقيقها إصاباتٍ مباشرةً في كل من هذه العمليات.

إلى جانب ذلك، دمّر حزب الله التجهيزات التجسسية في موقع "رويسات العلم"، في تلال كفرشوبا المحتلة، بعد استهدافها بالأسلحة الملائمة.

واستهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان موقع "زبدين"، ‏بالقذائف المدفعية، محققةً إصاباتٍ مباشِرة.

وأكدت المقاومة أنّ عملياتها جاءت دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته.