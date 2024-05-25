تظاهرات تضامناً مع غزة في استوكهولم وبروكسل وطوكيو

فلسطين اليوم

شهدت مدن استوكهولم وبروكسل وطوكيو تظاهرات تضامناً مع غزة اليوم السبت مع تواصل الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر والتي تقترب من دخول شهرها التاسع.

في السويد، تظاهر متضامنون مع فلسطين في العاصمة استوكهولم، تنديداً بالحرب على غزة. ووفقاً لوكالة الأناضول، سار المشاركون نحو السفارة الإسرائيلية خلال التظاهرة التي دعت إليها منظمات مدنية، ورددوا هتاف "الحرية لفلسطين".

وطالبوا بإقرار أن الهجمات الإسرائيلية على غزة هي "جرائم حرب"، وباعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باعتباره "مجرم حرب". ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها "الأطفال يُقتلون في غزة"، و"أوقفوا الإبادة الجماعية"، و"فلسطين حرة"، و"مقاطعة لإسرائيل".

كما احتج المتظاهرون على دعم السويد والولايات المتحدة لإسرائيل، معتبرين أن البلدين متواطئان في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل.

وفي العاصمة البلجيكية بروكسل، نظم العشرات تظاهرة بالدراجات الهوائية اليوم السبت، للتنديد بـ"الإبادة الجماعية" المستمرة في غزة.

كما شهدت العاصمة اليابانية طوكيو تظاهرة أمام السفارة الإسرائيلية، تضامناً مع فلسطين وتنديداً بالحرب على غزة، تخللها اعتداء عناصر الشرطة على أحد المتظاهرين في المكان.