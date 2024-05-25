آلاف المستوطنين يتظاهرون للمطالبة بصفقة تبادل أسرى وإجراء انتخابات مبكرة

فلسطين اليوم

شارك آلاف المستوطنين في تظاهرات للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية في غزة وإجراء انتخابات مبكرة. وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" (خاصة)، إن قرابة 2000 شخص تظاهروا عند مفترق كركور قرب مدينة حيفا، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى، واستبدال حكومة بنيامين نتنياهو.

ورفع المتظاهرون عند مفترق كركور لافتات كتب عليها: "البلاد تحترق"، و"الحكومة تخلت عن المقاتلين والأسرى". وفي مدينة قيسارية، قرب منزل نتنياهو، تظاهر آلاف الإسرائيليين للمطالبة بإبرام صفقة تبادل فورية، كما هاجموا الحكومة وحملوها المسؤولية عن حياة المحتجزين بغزة، وطالبوا بعزل نتنياهو فوراً، وفق "يديعوت أحرونوت".

وفي تل أبيب تظاهر الآلاف رافعين صوراً للمجندات الإسرائيليات اللواتي ظهرن في فيديو نشره الاحتلال قبل أيام لعملية أسرهن من موقع "ناحل عوز" قرب غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ومن المتوقع أن تشتد وتيرة التظاهرات في الساعات اللاحقة لتشمل كل أنحاء الكيان الإسرائيلي.

إلى ذلك، جدد ذوو أسرى إسرائيليين في غزة، السبت، مطالبهم بإنهاء الحرب على القطاع، معتبرين ذلك "الطريق الوحيد" لإعادة أبنائهم من هناك. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدوه في مدينة تل أبيب.