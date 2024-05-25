إصابة شاب برصاص الاحتلال جنوب نابلس

فلسطين اليوم

أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، خلال التصدي لهجوم شنه مستوطنون على بلدة قصرة جنوب شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين ترافقهم قوات الاحتلال هاجمت بلدة قصرة، ودارت مواجهات عنيفة بعد تصدي المواطنين لهم.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي بكثافة باتجاه منازل المواطنين، ما أدى لإصابة مواطن بالرصاص الحي بالبطن، وتم نقله إلى مركز الجزائر الطبي، ثم إلى مستشفى رفيديا بنابلس.

كما صادرت قوات الاحتلال مركبة أحد المواطنين قبل انسحابها من البلدة.