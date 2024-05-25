القائد النخالة يعزي مخبر باستشهاد الرئيس الإيراني ورفاقه

فلسطين اليوم

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة أن الشهيدين ابراهيم رئيسي وحسين أمير عبد اللهيان، لعبا دورا بارزا ومهما في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته ومقاومته.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه القائد النخالة، بالرئيس الإيراني بالوكالة محمد مخبر للتعزية بشهداء حادثة تحطم الطائرة الرئاسية.

وشدد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، على أن غياب السيد رئيسي ووزير الخارجية عبد اللهيان يعد خسارة كبيرة لإيران وللشعب الفلسطيني لا سيما في الظروف الراهنة الصعبة.