"الاتصالات": انقطاع خدمات الإنترنت الثابت في مدينة غزة وشمال القطاع

فلسطين اليوم

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، مساء اليوم السبت، عن انقطاع خدمات الانترنت الثابتة في مدينة غزة وشمال القطاع.

وقالت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، "نأسف للإعلان عن انقطاع خدمات الإنترنت الثابت في مدينة غزة وشمال القطاع، بسبب العدوان المستمر. طواقمنا تعمل جاهدة على إعادة الخدمات بأسرع وقت ممكن".

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، انقطعت خدمات الاتصالات والانترنت عدة مرات عن القطاع أو مناطق واسعة منه جراء القصف الإسرائيلي المكثف، او جراء نفاد الوقود، الذي يستخدم لتشغيل المولدات الكهربائية.