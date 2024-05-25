6 شهداء في قصف للاحتلال على مخيم النصيرات

فلسطين اليوم

استشهد 6 مواطنين، مساء اليوم السبت، بقصف طائرات الاحتلال الحربية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت منطقة السوق في مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد 6 مواطنين وإصابة العشرات بينهم أطفال.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35903 مواطنين، وإصابة 80420 آخرين.