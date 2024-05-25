الكويت ترحب بقرار "العدل الدولية" بشأن وقف هجوم الاحتلال على رفح

فلسطين اليوم

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن ترحيبها وتأييدها محكمة العدل الدولية بشأن فرض تدابير مؤقتة جديدة في مقدمتها ضرورة وقف قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها العسكرية في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وشددت وزارة الخارجية الكويتية في بيان صحفي اليوم السبت، على أهمية تنفيذ كافة التدابير المؤقتة التي أعلنت عنها محكمة العدل الدولية منذ بدء الدعوى التي تقدمت بها جمهورية جنوب افريقيا ضد القوة القائمة بالاحتلال.

وقال البيان إنه في الوقت الذي تطالب فيه وزارة الخارجية بإلزام قوات الاحتلال بمضمون التدابير المؤقتة التي أعلنت عنها محكمة العدل الدولية وما سبقها من إعلانات ووفق ما نصت عليه الآليات القانونية لمتابعة هذا التنفيذ، فإن دولة الكويت تدعو المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل للاذعان واحترام كافة التدابير بهذا الخصوص، والعمل على الوصول إلى وقف فوري لاطلاق النار في قطاع غزة، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط.

وأمرت محكمة العدل الدولية، أمس الجمعة إسرائيل بوقف فوري لعملياتها العسكرية وأي تحرك آخر في محافظة رفح، قد يلحق بالفلسطينيين ظروف حياة يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كليا أو جزئيا.

وأكدت المحكمة ضرورة المحافظة على فتح معبر رفح، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

كما طالبت المحكمة بموجب تدابير مؤقتة، بأن تقوم دولة إسرائيل ووفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، باتخاذ الإجراءات الملموسة لضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق للتحقيق من الأمم المتحدة في اتهامات الإبادة الجماعية الموجهة لها دون أي عائق.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما اسفر عن استشهاد 35903 مواطنين، وإصابة 80420 آخرين.