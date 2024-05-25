القسام لعائلات أسرى الاحتلال: بأوامر من نتنياهو.. "جيشكم" أهان كرامة أبنائكم أحياءً وأمواتاً

فلسطين اليوم

نشر الإعلام العسكري لكتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو، وجّهه عبره رسالةً إلى عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

وأرفقت كتائب القسّام الفيديو بعبارة موجّهة إلى عائلات الأسرى، قالت فيها إن "جيشكم، عبر أوامر من نتنياهو، أهان كرامتهم أحياءً وأمواتاً".

وعرضت "القسّام" في الفيديو تصريحات لرئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، زعم فيها "العمل على إعادة كل الأسرى، منذ بداية الحرب".

وأظهرت تصريحات للوزير في "الكابينت"، بيني غانتس، ادّعى فيها "بذل جهد جبّار من أجل إعادة الأسرى"، وأخرى مشابهة للمتحدث باسم "جيش" الاحتلال، دانييل هاغاري، يزعم فيها "فعل كل شيء، عبر كل الجهود، من أجل إعادة الأسرى".

وأوردت "القسّام"، بعد ذلك، عبارة موجّهةً إلى عائلات الأسرى، قالت فيها: "هكذا يقتل نتنياهو وجيشه ومجلس الحرب" الأسرى، لتُتبع هذه العبارة بصور لأسرى إسرائيليين قُتلوا من جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وحثّت القسام عائلات الأسرى على أن تسأل نتنياهو والوزراء عن أسماء هؤلاء الأسرى القتلى، مؤكدةً أنّهم "يعرفونهم جيداً".

وبعد ذلك، أكدت كتائب القسّام أنّ الحكومة الإسرائيلية ستعيد الأسرى إلى أهلهم في التوابيت، محذّرةً من أنّ الوقت ينفد بالنسبة إليهم.

ونشرت كتائب القسّام الفيديو بعد أن وجّهت رسالةً إلى عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، دعتهم فيها إلى "ترقّب ماذا يفعل جيشهم بأبنائهم، بأوامر من نتنياهو".

كما وسبق أن نشر الإعلام العسكري لكتائبي القسّام، الجمعة، فيديو توجّهت فيه إلى المستوطنين الإسرائيليين أيضاً، تساءلت فيه: "هل سيقضي أسرى 7 أكتوبر ما قضاه هؤلاء (عدد من الأسرى الإسرائيليين السابقين لدى المقاومة في غزة)؟".