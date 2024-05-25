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سرايا القدس تستهدف بصاروخ موجه تجمعا لجنود الاحتلال وآلياته في رفح
أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين: أنها "استهدفت بصاروخ موجه من نوع (107) تجمعا لجنود وآليات العدو المتوغلة في منطقة تبة زارع شمال شرق مدينة رفح".
وكانت سرايا القدس عرضت صباح اليوم السبت مشاهد من قصف مستوطنة "سديروت" برشقات صاروخية ردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.
هذا وتواصل السرايا تنفيذ عملياتها النوعية ضد جنود الاحتلال وآلياته المتوغلة في محاور عدة من قطاع غزة، وقد تصاعدت هذه العمليات في الأيام الماضية.