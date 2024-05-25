مستشفى الكويت يُطالب "الصحة العالمية" بتوفير الوقود

فلسطين اليوم

طالب مستشفى الكويت التخصصي، منظمة الصحة العالمية بتوفير الوقود لضمان استمرار عمل المستشفى الوحيد وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وشدد مدير المستشفى صهيب الهمص، في تصريحاتٍ صحفية اليوم السبت، على ضرورة توفير الوقود اللازم للمستشفى التخصصي لضمان استمراره في الخدمة.

وقال الهمص إنّ المستشفى يعتبر الوحيد وسط رفح الذي يستقبل المرضى والجرحى والشهداء في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على المحافظة.

وجعلت سلطات الاحتلال من المستشفيات هدفا رئيسيا لحربها المستمرة على قطاع غزة، حيث وثقت صحيفة واشنطن بوست الأميركية 90 استهدافا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وذكرت الصحيفة أن 23 من أصل 36 مستشفى في غزة تعرضت لأضرار أو خرجت من الخدمة جراء القصف الإسرائيلي.

ومنذ السادس من مايو/ أيار الجاري، تواصل قوات الاحتلال عدوانها جوًا وبرًا على مدينة رفح التي تؤوي أكثر من نصف فلسطينيي القطاع نتيجة التهجير القسري المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما خلّف مئات الشهداء والجرحى، يترافق ذلك مع انعدام الرعاية الصحية اللازمة.