لجان المقاومة: تحرير جنوب لبنان وطوفان الأقصى يؤشّران على قرب زوال "إسرائيل"

فلسطين اليوم

أكدت لجان المقاومة في فلسطين، اليوم السبت، أنّ انسحاب الاحتلال من جنوبي لبنان وما تلاه من انسحاب من قطاع غزة عام 2005، ومعركة طوفان الأقصى والثورة العالمية لأحرار العالم لنبذ الكيان الإسرائيلي وقادته وملاحقتهم ومقاطعتهم ومحاسبتهم على الأصعدة كافة، ما هي إلا مقدّمات وإشارات بقرب زوال هذا الكيان من الوجود.

وشدّدت لجان المقاومة في ذكرى عيد المقاومة والتحرير في لبنان، على أنّ الشعب الفلسطيني سيتسمر بمقاومته وصموده الملحمي، بدعم ومساندة من جبهات المساندة كافة لقوى محور المقاومة، وفي مقدّمتها حزب الله حتى تحقيق النصر.

وفي هذه المناسبة التي تأتي هذا العام "في ظلال قوافل الشهداء التي تقدّمها المقاومة الإسلامية في لبنان على طريق القدس"، هنّأت اللجان الشعب اللبناني الشقيق والأخوة في حزب الله وقيادته، وفي مقدمتهم الأمين العام السيد حسن نصر الله.

ودعت لجان المقاومة في فلسطين أبناء الأمة وكل الأحرار في العالم إلى تصعيد فعاليات التضامن والإسناد للشعب الفلسطيني ومقاومته رفضاً لجرائم الإبادة والقتل والتطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال بحق الأطفال والنساء والأبرياء في قطاع غزة على وجه الخصوص.