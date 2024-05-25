لبنان يرحب بقرار محكمة العدل الدولية

فلسطين اليوم

رحّبت وزارة الخارجيّة في لبنان، اليوم السبت، بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدوليّة فيما يخص الوقف الفوري لعمليّات الاحتلال العسكريّة في مدينة رفح، وإعادة فتح المعبر أمام المساعدات.

وأكّدت الخارجية اللبنانية في بيانها، ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانيّة إلى كل المناطق في غزّة، والسماح للّجان الدوليّة بالدخول للتحقيق في ممارسات الاحتلال وانتهاكاته.

كما اعتبرت أنّ القرار يُشكّل فرصة مُهمّة لوضع حدٍ لاعتداءات الاحتلال وسياساته التهجيريّة، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى "تكثيف الضغط على إسرائيل كي تطبّق هذا القرار، وباقي قرارات الشرعيّة الدوليّة ذات الصّلة".