البرازيل: سفيرنا لن يعود الى تل أبيب

فلسطين اليوم

أعلن سيلسو أموريم المستشار الخاص لرئيس البرازيل أن سفير بلاده لدى الكيان الإسرائيلي فريدريكو ماير، لن يعود إلى تل أبيب بعد استدعائه من قبل رئيس البلاد لويز إيناسيو لولا دا سيلفا.

ونقلت صحيفة "O Globo" عن أموريم قوله: لا أعتقد أن السفير سيعود إلى تل أبيب بعد أن تعرض لإهانة شخصية تهين البرازيل... أرادوا إذلال بلادنا".

وفي فبراير الماضي ذكرت صحيفة "فولها دي ساو باولو" البرازيلية أن الرئيس لولا دا سيلفا استدعى سفير البلاد في تل أبيب للتشاور بعد أن أعلن وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس أن الرئيس البرازيلي "شخص غير مرغوب فيه"، على خلفية تصريحاتها بأن ما يحدث في قطاع غزة إبادة جماعية، وقارنها بالفظائع التي ارتكبها هتلر ضد اليهود.