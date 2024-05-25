إيطاليا تعلن إعادة تمويل "الأونروا"

فلسطين اليوم

أعلنت إيطاليا أنها قررت استئناف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" الذي تم تعليقه إثر مزاعم الاحتلال بأن موظفي الوكالة الأممية "ضالعون" في هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وأفاد مكتب وزير الخارجية الإيطالي، أنتونيو تاياني، بأن الأخير أبلغ الجانب الفلسطيني، اليوم السبت، أن روما ستعاود تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

ونقلت "أ.ف.ب" عن تاياني تأكيده في بيان "أبلغت رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن الحكومة أعدت تمويلاً جديدًا للشعب الفلسطيني بإجمالي 35 مليون يورو... ستخصص خمسة ملايين منها للأونروا".