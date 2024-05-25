طلاب جامعة كولومبيا يخرجون مجددا للتظاهر ضد الحرب على قطاع غزة

فلسطين اليوم

خرج طلاب جامعة كولومبيا الأميركية في ولاية نيويورك، مجددا للتظاهر، وهذه المرة من خارج بوابات الجامعة، احتجاجا على الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة لليوم الـ232.

وجاب الطلاب، ومعهم المئات من المتظاهرين الشوارع المحيطة في الجامعة، التي كانت منها شرارة الانطلاقة لمسيرات وتظاهرات وصلت لأكثر من 120 جامعة، ومركز أكاديمي للمطالبة بوقف الحرب في غزة، ووقف استثمارات "المال الوقفي الجامعي"، في الشركات الداعمة لكيان الاحتلال والشركات العاملة فيه، وإيقاف التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الاسرائيلية، خاصة في المجال البحثي.

كما تظاهر الطلاب والنشطاء أمام مقر اقامة رئيسة جامعة كولومبيا نعمت شفيق، التي حرضت ضد الطلاب ودفعت الشرطة للدخول الى الحرم الجامعي، وقمع التظاهرات، وازالة خيم الاعتصام واعتقال الطلبة، لإجبارها على سحب الاستثمارات، وإيقاف التعاون مع دولة الاحتلال.

يشار إلى أن طلاب جامعة كاليفورنيا الأميركية عادوا للاعتصام في حرم الجامعة، يوم أمس، احتجاجا على الحرب المدمرة.