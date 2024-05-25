المقررة الأممية ألبانيز: "إسرائيل" لن توقف جنونها حتى يقوم المجتمع الدولي بوقفه

فلسطين اليوم

أكدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، أن "إسرائيل" لن توقف جنونها في قطاع غزة حتى يقوم المجتمع الدولي بوقفه.

وأشارت في بيان، نشرته على منصة إكس، إلى أن الاحتلال كثفت هجماته على مدينة رفح، بعد أن أمرته محكمة العدل الدولية بوقف عمليته العسكرية.

وأوضحت أن الأنباء التي تصلها من الناس المحاصرين في هذه المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة "مروعة"، ودعت إلى فرض عقوبات على الاحتلاا، وحظر تزويده بالأسلحة، وتعليق العلاقات الدبلوماسية معه، حتى ينصاع لقرار محكمة العدل الدولية.