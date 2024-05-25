الفريق القانوني لجنوب أفريقيا: تلقينا رسائل تحذر من مواجهة "إسرائيل"

فلسطين اليوم

قال المتحدث باسم الفريق القانوني لجنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية زين دانغور، إنهم تلقوا رسائل غربية تحذرهم من مواجهة "إسرائيل" أمام المحاكم الدولية.

وأضاف "دانغور" في تصريح تلفزيوني، أن ما صدر عن المحكمة يسهم في منع "إسرائيل" من الإفلات من العقاب، وقال: "سنتواصل مع مجلس الأمن لطلب تشكيل لجنة خبراء وتحقيق عاجل".

وتابع: "نحن سعداء بتجاوب محكمة العدل الدولية مع طلباتنا، وطلبنا من المحكمة أن يمتد قرارها ليشمل قطاع غزة بكامله".

ولفت إلى أن "مجمل ما صدر عن محكمة العدل الدولية حتى الآن مشجع".

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي، الجمعة، جلسة للنظر في طلب دولة جنوب أفريقيا ضمن دعوى شاملة تتهم "إسرائيل" بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

وقررت المحكمة أن على "إسرائيل" أن توقف فورًا عملياتها العسكرية أو أي أعمال أخرى تمثل خطرا على الفلسطينيين في رفح جنوب قطاع غزة.

وقال رئيس المحكمة القاضي اللبناني نواف سلام إن المحكمة تجد أن الوضع الناتج عن الهجوم الإسرائيلي على رفح يمثل خطرا متزايدا على المدنيين، وأن أي عمل عسكري في رفح سيسبب دمارا كليا بالمنطقة، وعلى الاحتلال أن يتوقف هجومه العسكري على رفح بشكل فوري.