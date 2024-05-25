بلينكن يجدد لغانتس رفض واشنطن توسيع الاجتياح الإسرائيلي لرفح

فلسطين اليوم

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن أكد مجددا في اتصال مع الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس على موقف الرئيس الأميركي جو بايدن المعارض لعملية "عسكرية إسرائيلية" كبيرة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وذكرت الوزارة في بيان أمس الجمعة، أن بلينكن ناقش أيضا أهمية اختتام المحادثات بين مصر و"إسرائيل" لإعادة فتح معبر رفح في أقرب وقت ممكن.

ويأتي تأكيد بلينكن على موقف إدارة بايدن المعارض لتوسيع التوغل الإسرائيلي في رفح في نفس اليوم الذي أصدرت فيه محكمة العدل الدولية أمرا للاحتلال بوقف هجومه على رفح فورا، وذلك بعد النظر في طلب تقدمت به جنوب أفريقيا ضمن دعوى شاملة تتهم تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية في القطاع.

كما أمرت المحكمة الاحتلال بالامتثال لمعاهدة منع الإبادة الجماعية والسماح بتدفق المساعدات إلى قطاع غزة من دون عراقيل، لكنها لم تصل إلى حد المطالبة بوقف الحرب.

كما يأتي الموقف الذي عبر عنه وزير الخارجية الأميركي وسط حديث عن مفاوضات لإحياء جهود السلام تجري في فرنسا، حيث يزور مدير الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز العاصمة الفرنسية باريس لعقد لقاءات لإحياء مسار مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والاحتلال.