عشرات الشهداء والإصابات في مجازر الاحتلال المتواصلة ضد قطاع غزة

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ 232 على التوالي، مخلفا عشرات الشهداء والإصابات ودمارا واسعا في الممتلكات في سلسلة غارات وقصف مدفعي مُكثف على الأحياء والمربعات السكنية المأهولة بالمدنيين.

وفجر اليوم السبت، ارتقى أربعة مواطنين مدنيين، وأصيب آخرون، في قصف جوي طال شقة سكنية لعائلة جودة في برج النوري شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأصيب مواطنون مدنيون في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في شارع النفق الجديد شمال مدينة غزة. بينما نجا آخرون من مجزرة جديدة عقب قصف طيران الاحتلال لمنزل يعود لعائلة حماد مقابل عيادة الوكالة القديمة في حي الصبرة جنوبي المدينة.

وطال القصف الإسرائيلي، فجر اليوم، تزامنًا مع إطلاق النار من آليات الاحتلال، مناطق: حي الزيتون شرق مدينة غزة، مناطق شرق دير البلح وسط القطاع. بينما أطلق الطيران الحربي المروحي نيرانه باتجاه مخيم جباليا شمال غزة.

واستهدفت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، حي تل الهوا جنوب غزة، بإطلاق نار من الرشاشات المدفعية والقذائف انطلاقًا من محور نتساريم.

وطال قصف الاحتلال ، فجر اليوم، تزامنًا مع إطلاق النار من آليات الاحتلال، مناطق: حي الزيتون شرق مدينة غزة، مناطق شرق دير البلح وسط القطاع. بينما أطلق الطيران الحربي المروحي نيرانه باتجاه مخيم جباليا شمال غزة.

كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي عنيف المناطق الحدودية الشرقية ما بين دير البلح وخانيونس، وشرق بلدة القرارة شمال مدينة خانيونس، ومناطق متفرقة في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وارتفهت حصيلة العدوان على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، إلى 35,857 شهيدا و80,293 مصابا.