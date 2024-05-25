الاحتلال يعتقل 7 مواطنين خلال اقتحامات الضفة الغربية

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، 7 مواطنين فلسطينيين؛ بينهم مُسنون، خلال حملة اقتحامات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، لا سيما مدينة قلقيلية شمالًا.

ودهمت قوات الاحتلال حي الجعيدي وشارع الواد في مدينة قلقيلية شمالي الضفة، واقتحمت منازل لعائلة المطارد طارق داود؛ قبل أن تعتقل 5 من أقاربه للضغط عليه لتسليم نفسه.

وطالت الاعتقالات كلًا من فيصل داود (60 عامًا)، إياد داود (56 عامًا)، غازي داود (66 عامًا) وهم أعمام الشاب طارق، بالإضافة لوالده زياد داود ونجله خالد.

وذكرت المصادر أن عدة آليات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية من مدخلها الجنوبي، وداهم جنود الاحتلال بناية سكنية في شارع الواد بالمدينة، إضافة إلى عدة منازل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مصطفى توفيق زيدان، بعد اقتحام منزله في قرية رامين، شرقي مدينة طولكرم، والشاب إبراهيم فياض من منزله فيشمالي المدينة، شمال الضفة.

وفي سياق متصل، أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه مركبة فلسطينية بالقرب من مفرق عبده جنوب مدينة دورا جنوب غربي محافظة الخليل، بينما شهدت المنطقة انتشار لجنود الاحتلال تزامنًا مع اقتحام لدورا.

واعتدت مليشيات المستوطنين على منازل المواطنين الفلسطينيين في منطقة واد الحصين بمدينة الخليل.

وشهدت عدة مناطق في محافظة نابلس، شمال الضفة المحتلة، اقتحامات من قبل آليات وجيش الاحتلال، لا سيما قرية سالم شرقي المدينة، بزاريا وبرقا شمال غرب نابلس.

ونوهت مصادر محلية إلى أن الشبان الثائر استهدفوا قوات الاحتلال بعبوات محلية الصنع خلال اقتحام بلدة برقة شمال غربي نابلس.

ودهمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، قرية جيت شرقي قلقيلية، وبلدة سنجل شمالي رام الله وسلواد شمال شرقي رام الله تزامنًا مع إطلاق قنابل مضيئة في سماء بلدة سلواد.