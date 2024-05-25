نصرة لغزة.. المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف "إيلات" بالطيران المسيّر

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم السبت، استهدافها أمس الجمعة هدفاً حيوياً في أم الرشراش (إيلات)، جنوبي فلسطين المحتلّة.

وأكدت المقاومة، في بيان، أنّ العملية تمّت باستخدام الطيران المسيّر، مشيرةً إلى أنها تأتي "رداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وشدّدت المقاومة على "استمرارها في دكّ معاقل الأعداء"، وتواصل عملياتها في اتجاه أهدافٍ متنوعة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في ظل عدوانه المستمر على قطاع غزة.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، أمس، استهدافها ميناء حيفا في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك عبر الطائرات المسيرة.

وكانت المقاومة قد استهدفت، خلال الأيام الماضية، "إيلات" بواسطة الطيران المسيّر عدة مرات.