المقاومة تستهدف جنود الاحتلال ودباباته في جباليا.. وسرايا القدس تسيطر على مسيرتين

فلسطين اليوم

تواصل المقاومة الفلسطينية ملحمة "طوفان الأقصى" لليوم 231، رداً على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتواصل تصديها لقوات "جيش" الاحتلال في محاور القتال في قطاع غزة.

ونشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد توثق سيطرتها على طائرتي "درون" إسرائيليتين، خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

كما استهدف مقاومو السرايا تجمعاً لجنود العدو الصهيوني في محيط مستشفى الصداقة التركي وحققنا إصابات بصاروخ (107موجه)

كما قصفت برشقة صاروخية من نوع (107) جنود وآليات العدو المتقدمة محيط بوابة صلاح الدين جنوب مدينة رفح.

وأعلنت كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، قنصها جندياً إسرائيلياً داخل أحد المنازل، التي تتحصّن بها القوات الإسرائيلية، شمالي معسكر جباليا.

وفي المنطقة نفسها، استهدفت القسّام دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا 4" بعبوة "شواظ" محلية الصنع، وكانت قد استهدفت بالعبوة من النوع نفسه دبابة "ميركافا" إسرائيلية في حيّ القصايب، واستهدفت أيضاً دبابتي "ميركافا" بقذيفتي "الياسين 105" محلية الصنع، في شارع العجارمة.