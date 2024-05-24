"سي أن أن": قرار المحكمة الدولية يسلط الضوء على عزلة "إسرائيل" المتزايدة

فلسطين اليوم

أكّدت شبكة "سي أن أن" الأميركية، أنّ قرار محكمة العدل الدولية يسلط الضوء على عزلة "إسرائيل" المتزايدة.

ويأتي حكم محكمة العدل الدولية، الذي يأمر الاحتلال بوقف الهجوم على رفح وفتح المعبر، بعد أيام، من مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير "الأمن" في حكومة الاحتلال، يوآف غالانت·

في غضون ذلك، أكّد يوسي ميكيلبيرج، الزميل المشارك في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مركز تشاتام هاوس البحثي في ​​لندن، لشبكة "سي أن أن"، أنّ الضغط الدولي الذي يواجه "إسرائيل" اليوم "غير مسبوق"، لأن هذه الحرب "غير مسبوقة، والطريقة التي تدير بها إسرائيل الحرب غير مسبوقة".

وأضاف أنّه في حين كانت هناك دائماً انتقادات لبعض تصرفات "إسرائيل"، مثل ما يتعلق بتوسيع المستوطنات، "فإنّ هذا على نطاق مختلف، وعالم مختلف تماماً"، مشيراً إلى أنّ "الحكومة الإسرائيلية الحالية تبذل قصارى جهدها لجعل إسرائيل دولة منبوذة".

بدوره، رأى أستاذ القانون الدولي في جامعة "تل أبيب"، إلياف ليبليتش، أنّ حكم محكمة العدل الدولية سيخلق "ضغطاً قانونياً غير مسبوق" على "إسرائيل" ومسؤوليها.

واعتبر أنّ التحرك ضد "إسرائيل" في المحاكم الدولية يضعها "تحت عزلة شديدة حتى بين حلفائها، مما قد يؤثر على قدرتها على الحصول على الأسلحة، وقد يؤدي إلى عقوبات أخرى"، مشيراً إلى أنّ ذلك سيؤدي أيضاً إلى شعور قوي بالعزلة داخل المجتمع الإسرائيلي.