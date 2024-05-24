لبحث وقف النار في غزة.. وزير خارجية مصر سيشارك ووزراء عرب في اجتماع مع ماكرون

فلسطين اليوم

أعلنت مصر، الجمعة، عن اجتماعٍ يضمّ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ووزراء خارجية عدد من الدول العربية، بهدف بحث وقف إطلاق النار في قطاع غزّة.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيانٍ لها، أنّ "وزير الخارجية، سامح شكري، غادر اليوم، إلى العاصمة الفرنسية باريس، بدعوة من الرئيس الفرنسي".

وأضاف البيان أنّ "شكري سيشارك في اجتماع يضمّ وزراء خارجية قطر والأردن والسعودية والإمارات مع الرئيس ماكرون"، موضحاً أنّ "الزيارة تأتي في إطار حرص الجانب الفرنسي، على التواصل والتنسيق مع الوزراء العرب للدفع نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزّة، وبحث سُبل إنهاء الأزمة الإنسانية، وضمان تدفّق المساعدات إلى القطاع".

كما تشهد الزيارة "التباحث حول الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى إيجاد الأفق السياسي الجاد لإنهاء الأزمة من جذورها، ودعم تنفيذ حل الدولتين"، وفق البيان.

يُشار إلى أنّ مصر وقطر والولايات المتحدة تقود وساطة بين حركة حماس و"إسرائيل"، أسفرت عن هدنة استمرّت لمدّة أسبوع فقط، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وأمس الخميس، حذّر رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، من أن التشكيك في الوساطة المصرية بمفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزّة قد يدفع مصر إلى الانسحاب من دورها في الصراع الحالي.