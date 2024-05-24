بوريل يدعو "إسرائيل" إلى عدم ترهيب أو تهديد قضاة "الجنائية الدولية"

فلسطين اليوم

دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، "إسرائيل" الى عدم "ترهيب" أو "تهديد" قضاة المحكمة الجنائية الدولية، التي طلب المدعي العام فيها إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وقال بوريل في مقابلة مع التلفزيون الإسباني العام "تي في اي"، أطلب من الجميع، بدءا من حكومة إسرائيل، لكن أيضا بعض الحكومات الأوروبية عدم ترهيب القضاة وعدم تهديدهم"، داعيا الى "احترام المحكمة الجنائية الدولية".

يذكر أن المدعي العام للمحكمة الجنائية كريم خان قال في 20 من الشهر الجاري: إنه "يسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو، وغالانت، كونهما يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة على أراضي دولة فلسطين (في قطاع غزة)، اعتبارا من 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023".