اللد: مستوطنون يحاولون الاعتداء على مسيرة إحياء الذكرى الثالثة لهبّة الكرامة

فلسطين اليوم

شارك أهالي في مدينة اللد ، اليوم الجمعة، في مسيرة إحياء للذكرى الثالثة لهبّة الكرامة التي اندلعت عام 2021، فيما حاول مستوطنون الاعتداء على المشاركين في المسيرة، إذ اقترب بعضهم منها، موجّهين هتافات عنصرية بحقّ المشاركين فيها، من قبيل "الموت للعرب"، وذلك أمام أعين عناصر الشرطة.

وانتشرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال في وحداتها المختلفة، في منطقة المسيرة، كذلك أمام المؤسسات اليهودية، والسوق البلدي القديم.

وتجمّع المشاركون أمام المسجد الكبير في المنطقة القديمة في اللد، ثمّ ساروا في شوارع المدينة، مُطلقين هتافات تُحيي ذكرى هبة الكرامة، وأُخرى تُندّد بالحرب على غزة.

ورفع المتظاهرون لافتات كُتبت عليها شعارات مطالبة بمحاكمة قتلَة الشهيد موسى حسونة، من قبيل: "محاكمة القتلة الآن"، و"لا للإفلات من العقوبة"

وكانت اللجنة الشعبية في اللد، قد شدّدت، في بيان أصدرته في 18 من الشهر الجاري، ودعت من من خلاله إلى المشاركة بإحياء ذكرى الهبّة؛ على أن "سياسات الكيل بمكيالين وسياسة الفصل العنصري (الأبارتهايد) بنسختها الإسرائيلية، باتت منهجا عند السلطات الإسرائيلية، فهي من جهة واحدة تقوم بمساعدة المستوطن الإرهابي من الإفلات من العقوبة ومن جهة أخرى هي نفسها التي تقوم بإنزال أقصى العقوبات على شبابنا بمجرد أنهم عبروا عن غضبهم إزاء هذه السياسات العنصرية".