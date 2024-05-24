آلاف الأردنيين يشاركون في مسيرة دعما للشعب الفلسطيني

فلسطين اليوم

شارك الآلاف من الأردنيين، اليوم الجمعة، في مسيرة انطلقت من أمام المسجد الحسيني في العاصمة الأردنية عمان، دعما للشعب الفلسطيني.

وندد المشاركون في المسيرة، بالجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية، مستنكرين الصمت الدولي تجاه ما يحدث، وأكدوا رفضهم محاولات الكيان الإسرائيلي لتهجير الشعب الفلسطيني من القطاع، وفصل القطاع عن الضفة الغربية.

ورفع المشاركون لافتات تؤكد رفض العدوان واستهداف الأطفال والنساء والشيوخ وتجويعهم، وتطالب بضرورة فتح المعابر أمام المساعدات.

وطالبوا المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف عدوانه، ووقف حرب الإبادة والتهجير القسري، التي تتنافى مع الأعراف والقوانين الدولية وقيم حقوق الإنسان.