الاحتلال يعترف بإصابة 8 من جنوده بمعارك غزة

فلسطين اليوم

اعترف جيش الاحتلال، اليوم الجمعة، بإصابة 8 من جنوده في المعارك مع المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقال جيش الاحتلال إن 634 ضابطا وجنديا قتلوا في غزة وأصيب 555 بجروح خطيرة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويوم أمس الخميس، أقرّ جيش الاحتلال بإصابة خمسة عسكريين اخرين في معارك غزة.

وارتفع عدد الجنود والضباط القتلى خلال الحرب على غزة إلى 634، بينهم 554 قتلوا منذ بدء العدوان البري على قطاع غزة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحسب بيانات الجيش.

ويشهد قطاع غزة معارك ضارية بين أجنحة المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال في مختلف محاور التوغل، لا سيما جباليا وبيت حانون في الشمال ورفح في جنوب القطاع.