وكالة دولية: 900 ألف شخص نزحوا قسرا من رفح

فلسطين اليوم

قدّرت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أعداد النازحين قسرا من رفح جنوب قطاع غزة بنحو 900 ألف شخص؛ جراء العملية العسكرية الإسرائيلية المتواصلة.

وأفادت الوكالة، في بيان لها الجمعة، أن النازحين توجهوا إلى مناطق تستضيف أعدادا كبيرة، وتعاني من نقص في الخدمات، في إشارة إلى مواصي خانيونس وغرب دير البلح.

واجتاحت قوات الاحتلال في السادس من الشهر الجاري شرق مدينة رفح، وطالبت المواطنين والنازحين إلى المناطق الشرقية من المدينة (الشوكة وأحياء السلام والجنينة وتبة زراع)، بالتوجه إلى مواصي خان يونس جنوب القطاع، وبعدها توسعت عمليتها العسكرية لتطال مناطق أخرى من المدينة، مع تواصل القصف المدفعي والصاروخي المكثف، برا وجوا وبحرا.