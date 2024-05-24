طلاب جامعة كاليفورنيا يعتصمون مجددا ضد العدوان على قطاع غزة

فلسطين اليوم

عاد طلاب جامعة كاليفورنيا الأميركية للاعتصام في حرم الجامعة، اليوم الجمعة، احتجاجا على تواصل العدوان على قطاع غزة لليوم الـ231.

وتجمع الطلاب في أحد مباني حرم الجامعة، وأقاموا مخيما جديدا، مرددين شعارات مفادها "أنه من الخطأ أن تستخدم ضدهم الهراوات والرصاص المطاطي في التظاهرات السابقة".

كما أعرب بعض الأكاديميين في الجامعة وأعضاء النقابات الطلابية دعمهم للطلاب، رافعين لافتة عليها عبارة: "نحن المحاضرون والموظفون في جامعة كاليفورنيا نقف إلى جانب طلابنا".

وفي 18 أبريل/ نيسان، بدأ طلاب وأكاديميون رافضون للعدوان على غزة، اعتصاما بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك الأميركية، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في شركات تدعم الاحتلال.

ومع تدخل الشرطة واعتقال عشرات المحتجين توسعت حالة الغضب لتمتد إلى جامعات بدول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند، شهدت جميعها تظاهرات ومطالبات بوقف الحرب على غزة ومقاطعة الشركات التي تزود الاحتلال بالأسلحة.