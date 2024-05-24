تظاهرات حاشدة في اليمن تحت شعار "مع غزة.. ثبات الموقف واستمرارية الجهاد"

فلسطين اليوم

تشهد محافظات صعدة ومأرب وريمة اليمنية تظاهرات حاشدة نصرةً للشعب الفلسطيني، وذلك للجمعة الـ32 توالياً، وخرجت تظاهرات اليوم تحت شعار "مع غزة.. ثبات الموقف واستمرارية الجهاد".

التظاهرة المركزية الحاشدة في صعدة خرجت في ساحة المولد النبوي الشريف غرب المدينة وفي ساحات الشهيد القائد، آل سالم، شعارة وبني صيّاح والحِجْلَة بمديرية رازح، عَرو وجمعة بني بحر، العين والقهرة بمديرية الظاهر ربوع الحدود ومدينة جاوي بمديرية مجز، الجرشة بمديرية غمر، ومديريتي قطابر وكتاف ومنطقة ذويب.

عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد على الحوثي خلال مسيرة صعدة أكد أنّ "عمليات اليمن المساندة لغزة تنطلق في شرعيتها من القرآن الكريم الذي يوجب النصرة لإخواننا والذود عن المستضعفين".

وأضاف أنّ "المقاومة الفلسطينية حق مشروع كما هذا الحق حاضر لليمنيين في الأراضي المحتلة من بلدهم".

وفي رسالته إلى الأميركيين قال الحوثي: "المماطلة في إيقاف العدوان على غزة لن تجدي نفعاً لم تقضوا على المقاومة وهي تحمل الحجارة فكيف اليوم وهي تملك المدفع والصاروخ؟".

أما في محافظة رَيْمَة، فخرجت التظاهرات في مديريات الجَبين مركز المحافظة وساحات بمديريات كُسّمَة ومَزْهَر والجَعْفَرية وبلاد الطعام والسَّلْفِية غرب اليمن، وفي مديريات صِرواح ومجزر وبُدْبُدَة وحَريب القراميش بمحافظة مأرب شمالي شرق اليمن.

كما خرجت تظاهرة في مركز مديرية شَرّعَب السلام بمحافظة تعز جنوبي غرب اليمن تضامناً مع الشعب الفلسطيني وتنديداً باستمرار مجازر الإبادة الإسرائيلية بحق أبناء غزة.

وتأتي هذه التظاهرات تلبيةً لدعوة قائد حركة أنصار الله، السيد عبدالملك الحوثي، الشعب اليمني إلى الخروج المليوني في صنعاء وسائر المحافظات، ضمن خطابه أمس.

وشدّد السيد الحوثي، أمس، على أنّ موقف اليمن مستمر في نصرة فلسطين، و"شعورنا ووعينا كشعب يمني بالمسؤولية لن ينقصا، ولن يفترا".