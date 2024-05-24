مستوطنون يعتدون على ممتلكات الفلسطينيين بأريحا ورام الله

فلسطين اليوم

اعتدى مستوطنون متطرفون، فجر اليوم الجمعة، على ممتلكات فلسطينية في تجمع "عرب المليحات" البدوي، شمال غرب مدينة أريحا، فيما اقتحم مستوطنون آخرون قرية جلجليا شمال غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية، إن عددًا من المستوطنين شنّوا هجومًا متزامنًا في ساعات الفجر على مناطق متفرقة من تجمع "عرب المليحات" شمال غرب أريحا، وسرقوا 25 رأسًا من الأغنام للمواطن عبد اللطيف عطا الله سليمان.

وفي رام الله، اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين قرية "جلجليا"، وتمركزوا عند عين ماء "سلعا"، ثم توجهوا نحو مقبرة القرية.

وتشهد قرية جلجليا ومناطق أخرى في الضفة الغربية انتهاكات متكررة من المستوطنين المتطرفين، تتمثل في اقتحامات المنازل والمزارع، وتدمير الممتلكات والاعتداء على الفلسطينيين.